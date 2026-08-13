Klares Ziel: Sechs Punkte für das Heimspiel-Doppel

„Als Spieler willst du immer am Platz stehen, aber das war mit dem Trainer so kommuniziert. Und wir haben nicht ohne Grund einen breiten Kader, jeder hat es verdient zu spielen. Obwohl wir zwei, drei Wechsel gehabt haben, hat man gesehen, wofür wir am Platz stehen. Das soll jedem in der Mannschaft zeigen, dass jeder eine gewisse Wichtigkeit im Team hat und die Saison sehr lang ist und man immer für jedes Spiel bereit sein muss“, nahm Albert Vallci seine Reservistenrolle gelassen zur Kenntnis.