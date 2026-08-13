Klares Ziel: Sechs Punkte für das Heimspiel-Doppel

Beim 0:1 in der Champions-League-Quali gegen Fenerbahce bekam Albert Vallci eine Verschnaufpause. Doch im ersten Heimspiel dieser Bundesliga-Saison wird der Abwehrchef wieder an Bord sein. Warum der 31-Jährige seinen Ersatzmann aufbaute und was er sich vom Ländle-Doppel gegen Altach und Lustenau erwartet.
„Als Spieler willst du immer am Platz stehen, aber das war mit dem Trainer so kommuniziert. Und wir haben nicht ohne Grund einen breiten Kader, jeder hat es verdient zu spielen. Obwohl wir zwei, drei Wechsel gehabt haben, hat man gesehen, wofür wir am Platz stehen. Das soll jedem in der Mannschaft zeigen, dass jeder eine gewisse Wichtigkeit im Team hat und die Saison sehr lang ist und man immer für jedes Spiel bereit sein muss“, nahm Albert Vallci seine Reservistenrolle gelassen zur Kenntnis.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.