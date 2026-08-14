Handball-Hit: Supercup-Doppel Tickets sichern!

Besser könnte die neue Handballsaison kaum beginnen: Am Samstag, 29. August 2026, stehen in Wien gleich zwei Titelentscheidungen auf dem Programm. Beim druck.at HLA SUPERCUP und druck.at WHA SUPERCUP geht es vom ersten Spieltag weg um Silberware – und die Fans dürfen sich auf hochklassigen Handball und jede Menge Spannung freuen.
Atzgersdorf wird zum Handball-Hotspot
Für eine Premiere sorgt heuer auch der Austragungsort: Erstmals findet der traditionelle Saisonauftakt bei einem WHA-Verein statt. MADx WAT Atzgersdorf lädt dafür in die Wiener Hans-Lackner-Halle. Dort soll die Heimstätte der Atzgersdorfer zum stimmungsvollen Hexenkessel werden.
Niederösterreichs Top-Teams zu Gast
Auch sportlich ist für beste Unterhaltung gesorgt. Mit roomz JAGS Vöslau, FÖRTHOF UHK KREMS und Hypo Niederösterreich kommen gleich drei niederösterreichische Spitzenvereine nach Wien. Gemeinsam mit Gastgeber MADx WAT Atzgersdorf machen sie den Supercup-Tag zum ersten großen Handball-Highlight der Saison.
Jetzt Tickets sichern!
Wer beim Kampf um die ersten Titel der neuen Saison live dabei sein möchte, sollte nicht lange warten: Erwartet wird eine volle Hans-Lackner-Halle mit echter Handball-Atmosphäre. Tickets für den druck.at HLA SUPERCUP 2026 und den druck.at WHA SUPERCUP 2026 sind ab sofort im MADx WAT Atzgersdorf Ticketshop erhältlich.