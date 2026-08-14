Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Handball-Hit: Supercup-Doppel Tickets sichern!

Sport
14.08.2026 00:01
Werbung
Doppelter Titelkampf zum Saisonstart: Am 29. August wird Atzgersdorf beim druck.at HLA SUPERCUP ...
Doppelter Titelkampf zum Saisonstart: Am 29. August wird Atzgersdorf beim druck.at HLA SUPERCUP und druck.at WHA SUPERCUP zum Handball-Hotspot.(Bild: ÖHB)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Zwei Titel, vier Top-Teams und ein echter Hexenkessel: Am 29. August startet Österreichs Handball mit dem druck.at HLA SUPERCUP und dem druck.at WHA SUPERCUP in die neue Saison. In Atzgersdorf wartet ein großer Handball-Tag – Tickets sind ab sofort erhältlich!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Besser könnte die neue Handballsaison kaum beginnen: Am Samstag, 29. August 2026, stehen in Wien gleich zwei Titelentscheidungen auf dem Programm. Beim druck.at HLA SUPERCUP und druck.at WHA SUPERCUP geht es vom ersten Spieltag weg um Silberware – und die Fans dürfen sich auf hochklassigen Handball und jede Menge Spannung freuen.

Atzgersdorf wird zum Handball-Hotspot
Für eine Premiere sorgt heuer auch der Austragungsort: Erstmals findet der traditionelle Saisonauftakt bei einem WHA-Verein statt. MADx WAT Atzgersdorf lädt dafür in die Wiener Hans-Lackner-Halle. Dort soll die Heimstätte der Atzgersdorfer zum stimmungsvollen Hexenkessel werden.

Niederösterreichs Top-Teams zu Gast
Auch sportlich ist für beste Unterhaltung gesorgt. Mit roomz JAGS Vöslau, FÖRTHOF UHK KREMS und Hypo Niederösterreich kommen gleich drei niederösterreichische Spitzenvereine nach Wien. Gemeinsam mit Gastgeber MADx WAT Atzgersdorf machen sie den Supercup-Tag zum ersten großen Handball-Highlight der Saison.

Jetzt Tickets sichern!
Wer beim Kampf um die ersten Titel der neuen Saison live dabei sein möchte, sollte nicht lange warten: Erwartet wird eine volle Hans-Lackner-Halle mit echter Handball-Atmosphäre. Tickets für den druck.at HLA SUPERCUP 2026 und den druck.at WHA SUPERCUP 2026 sind ab sofort im MADx WAT Atzgersdorf Ticketshop erhältlich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport
14.08.2026 00:01
Loading
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.453 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.370 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
100.548 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1072 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1005 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
897 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf