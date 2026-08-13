„Ein echtes Wiener Schnitzel geht einfach immer“

Der neue Capitals-Headcoach stellt sich dem Minigolf-Duell mit der „Krone“. Dabei plaudert der 54-Jährige über Eishockey, Familie und Oper.
„Golf ist für mich ein super Ausgleich, aber mein Putting ist nicht gut“, stapelt Mike Stewart beim Treffen mit der „Krone“ auf der WAT-Minigolf-Anlage beim „The Hub21“ am Wasserpark tief. Doch der neue Headcoach der Vienna Capitals siegt am Ende mit 15 Schlägen Vorsprung.
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