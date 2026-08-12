„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?

„Powidl? Gfrastsackl?“ Früher ganz selbstverständlich, heute vielleicht schon fast vergessen. Die Sprache verändert sich und mit ihr verschwinden manche Wörter aus dem Alltag. Doch wie gut kennt die junge Generation noch die Ausdrücke von damals? krone.tv hat den Test gemacht, alte Begriffe ausgepackt und nachgefragt. Ob die Jugend den „alten“ Schmäh draufhat?