Kind abgenommen: Junge Mutter kämpft für Tochter

Jung-Mutter von Schwester angeschwärzt

Diese erhebt die junge Mutter Jasmina aus Wien. Hier ihre Geschichte: Nach einem Streit mit ihrer Schwester soll diese sie wegen angeblicher Drogensucht und Vernachlässigung der kleinen Tochter bei der Behörde angeschwärzt haben. Die Kinder- und Jugendhilfe schritt ein und nahm der 26-Jährigen ihre kleine Aurelia weg. Obwohl der Drogentest negativ war.