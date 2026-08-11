Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden

Bei den Verhandlungen rund um die Hilfsgelder dürfe es zu „keinen ideologischen Spielchen“ in der Bundesregierung kommen, im Idealfall sollten sie diese Woche abgeschlossen werden. Der ÖVP-Politiker selbst setzt sich – wie berichtet – für die Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bauern – und für das vierte Quartal ein. Im Interview erinnert er dabei an das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2024. „Auch hier hat es die Bundesregierung schnell und unbürokratisch geschafft, schnell Gelder zu finden“, erklärt er.