Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im „Krone“-Interview

Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden

krone.tv
11.08.2026 17:35
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

„Es geht ums nackte Überleben“, meint Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf. Im Gespräch mit krone.tv macht der NÖ-Bauernbund-Obmann der Bundesregierung in Sachen Hitze-Hilfen Beine.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Bei den Verhandlungen rund um die Hilfsgelder dürfe es zu „keinen ideologischen Spielchen“ in der Bundesregierung kommen, im Idealfall sollten sie diese Woche abgeschlossen werden. Der ÖVP-Politiker selbst setzt sich – wie berichtet – für die Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bauern – und für das vierte Quartal ein. Im Interview erinnert er dabei an das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2024. „Auch hier hat es die Bundesregierung schnell und unbürokratisch geschafft, schnell Gelder zu finden“, erklärt er.

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.(Bild: krone.tv)

Auf der Suche nach Geldern müsse man sich laut Pernkopf zudem „alle Optionen“ offenhalten – explizit auch jene, notfalls das gerade erst im Juli beschlossene Doppelbudget wieder aufzuschnüren. Zudem warnt er vor weiteren Folgeschäden für die Landwirte – aber auch das ganze Land: „Geringere Ernten haben in der Vergangenheit bereits sehr oft zu steigenden Lebensmittelpreisen geführt!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
krone.tv
11.08.2026 17:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
143.007 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
110.531 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.299 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1730 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1357 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1096 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
Mehr krone.tv
Pläne und Programm
Alles startklar für den Olympic Day am 20. Juni
Starke Partner
Wir bewegen Oberösterreich zum Olympic Day
Olympia-Outfits & mehr
Original Kollektion der Olympischen Spiele sichern
Alle Infos zum Event
Willkommen beim Olympic Day 2024 in Linz
Zur Registrierung
Hier geht’s zur Anmeldung für alle Schulen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf