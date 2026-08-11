Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden

„Es geht ums nackte Überleben“, meint Niederösterreichs Landesvize Stephan Pernkopf. Im Gespräch mit krone.tv macht der NÖ-Bauernbund-Obmann der Bundesregierung in Sachen Hitze-Hilfen Beine.
Bei den Verhandlungen rund um die Hilfsgelder dürfe es zu „keinen ideologischen Spielchen“ in der Bundesregierung kommen, im Idealfall sollten sie diese Woche abgeschlossen werden. Der ÖVP-Politiker selbst setzt sich – wie berichtet – für die Aussetzung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bauern – und für das vierte Quartal ein. Im Interview erinnert er dabei an das Jahrhunderthochwasser im Jahr 2024. „Auch hier hat es die Bundesregierung schnell und unbürokratisch geschafft, schnell Gelder zu finden“, erklärt er.
Auf der Suche nach Geldern müsse man sich laut Pernkopf zudem „alle Optionen“ offenhalten – explizit auch jene, notfalls das gerade erst im Juli beschlossene Doppelbudget wieder aufzuschnüren. Zudem warnt er vor weiteren Folgeschäden für die Landwirte – aber auch das ganze Land: „Geringere Ernten haben in der Vergangenheit bereits sehr oft zu steigenden Lebensmittelpreisen geführt!“
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