Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sommergewinnspiel 2026

Traumurlaub in der Ferienwelt Kesselgrub gewinnen!

Sommer
14.08.2026 00:01
Promotion
(Bild: Krone Kreativ)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Raus aus dem Alltag und hinein ins Urlaubsglück: Gewinnen Sie einen Familienurlaub in der Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee und freuen Sie sich auf unvergessliche Tage im Salzburger Land. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Tagespreis: 1 x € 2.500 Wertgutschein für das „All in One“ Familienresort – Ferienwelt Kesselgrub

+2
Fotos

Familienurlaub voller Erlebnisse und Entspannung
Die Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee bietet alles, was einen gelungenen Familienurlaub ausmacht. Während sich Kinder auf Kinderclub, Ponyhof, Mini-Bowling und die Wasserwelt mit Hallenbad und Rutsche freuen, genießen Erwachsene entspannte Stunden im Adults Spa oder in der idyllischen Gartenwelt mit Badesee und Kräutergarten. Ob Wandern, Radfahren, Golfen oder Skifahren – zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und kulinarische Genüsse machen den Aufenthalt im Salzburger Land zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Zum Gewinnspiel

Hier mitspielen und tolle Preise gewinnen!

Preisübersicht

Diese Preise erwarten Sie beim Sommergewinnspiel

Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.

Sie möchten keinen Preis versäumen? Dann melden Sie sich jetzt zu unserem kostenlosen Gewinnspiel-Newsletter an!

*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sommer
14.08.2026 00:01
Loading
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
139.453 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
128.370 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
100.548 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1072 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
1005 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
897 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf