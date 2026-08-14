Traumurlaub in der Ferienwelt Kesselgrub gewinnen!

Raus aus dem Alltag und hinein ins Urlaubsglück: Gewinnen Sie einen Familienurlaub in der Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee und freuen Sie sich auf unvergessliche Tage im Salzburger Land. Jetzt HIER mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!
Der Tagespreis: 1 x € 2.500 Wertgutschein für das „All in One“ Familienresort – Ferienwelt Kesselgrub
Familienurlaub voller Erlebnisse und Entspannung
Die Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee bietet alles, was einen gelungenen Familienurlaub ausmacht. Während sich Kinder auf Kinderclub, Ponyhof, Mini-Bowling und die Wasserwelt mit Hallenbad und Rutsche freuen, genießen Erwachsene entspannte Stunden im Adults Spa oder in der idyllischen Gartenwelt mit Badesee und Kräutergarten. Ob Wandern, Radfahren, Golfen oder Skifahren – zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und kulinarische Genüsse machen den Aufenthalt im Salzburger Land zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Nehmen Sie HIER an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück sind Sie einer von zahlreichen Gewinnern. Die Tagespreise werden unter allen gültigen Einsendungen am jeweils nächstfolgenden Werktag (MO-FR) verlost und in unserer Gewinnerliste veröffentlicht.
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*Aus organisatorischen Gründen wird dieses Gewinnspiel über Fa. Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GesmbH & Co KG, Richard Strauss Straße 16, 1230 Wien (kurz: Mediaprint) abgewickelt.