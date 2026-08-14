Traumurlaub in der Ferienwelt Kesselgrub gewinnen!

Familienurlaub voller Erlebnisse und Entspannung

Die Ferienwelt Kesselgrub in Altenmarkt-Zauchensee bietet alles, was einen gelungenen Familienurlaub ausmacht. Während sich Kinder auf Kinderclub, Ponyhof, Mini-Bowling und die Wasserwelt mit Hallenbad und Rutsche freuen, genießen Erwachsene entspannte Stunden im Adults Spa oder in der idyllischen Gartenwelt mit Badesee und Kräutergarten. Ob Wandern, Radfahren, Golfen oder Skifahren – zahlreiche Freizeitmöglichkeiten und kulinarische Genüsse machen den Aufenthalt im Salzburger Land zu einem unvergesslichen Erlebnis.