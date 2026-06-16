DeepSeek sammelt bei Investoren Milliarden ein

Allerdings investierten die Geldgeber nicht direkt in das Start-up, berichtete das Technologieportal „The Information“ am Dienstag. Um die Kontrolle des Gründers und Firmenchefs Liang Wenfeng zu wahren, investierten sie ihr Kapital in eine von Liang verwaltete Beteiligungsgesellschaft. Eine Stellungnahme des Unternehmens lag zunächst nicht vor. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht nicht unabhängig überprüfen.