In Jordanien gehen Mittwoch alle später zur Arbeit

In Jordanien ist die Fußball-Euphorie so groß, dass das ganze Land am Mittwoch später in die Arbeit kommen darf, um in Ruhe das Spiel gegen Österreich schauen zu können. Das erfuhr die „Krone“ von Mohammed Hindawi, Jordaniens Botschafter in Österreich, der dem Duell auch wegen eines Team-Aushängeschilds „optimistisch“ entgegenblickt.