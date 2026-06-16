In Jordanien gehen Mittwoch alle später zur Arbeit

In Jordanien ist die Fußball-Euphorie so groß, dass das ganze Land am Mittwoch später in die Arbeit kommen darf, um in Ruhe das Spiel gegen Österreich schauen zu können. Das erfuhr die „Krone“ von Mohammed Hindawi, Jordaniens Botschafter in Österreich, der dem Duell auch wegen eines Team-Aushängeschilds „optimistisch“ entgegenblickt.
Die Botschaft Jordaniens liegt in Wien direkt neben der Marokkanergasse am Rennweg. Das passt gut zur jordanischen Fußball-Nationalmannschaft, die Mittwoch in der Früh Österreich fordert. Denn Teamchef Jamal Sellami ist Marokkaner, erhielt nach der geschafften WM-Qualifikation von König Abdullah II. aber auch die Staatsbürgerschaft von Jordanien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.