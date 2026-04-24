Deepseek veröffentlicht neue Version seiner KI

Vorwürfe, China kopiere US-Technologie

Der Wettbewerb zwischen den USA und China im Bereich KI hat sich seit der ersten Veröffentlichung von Deepseek weiter verstärkt und ist längst politisch. Das Weiße Haus beschuldigte am Donnerstag Akteure aus China, systematisch US-Technologien zu kopieren. „Den USA liegen Beweise dafür vor, dass ausländische Akteure, vor allem aus China, in industriellem Ausmaß Destillationskampagnen betreiben, um amerikanische KI zu stehlen“, erklärte der Wissenschafts- und Technologieberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Kratsios, im Online-Dienst X.