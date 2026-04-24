Deepseek veröffentlicht neue Version seiner KI

Das chinesische Unternehmen Deepseek hat eine neue Version seines gleichnamigen KI-Modells veröffentlicht. Das Unternehmen bewarb dieses am Freitag mit „drastisch reduzierten Kosten“, die dafür fällig würden.
Deepseek hatte im Jänner des vergangenen Jahres seinen KI-Chatbot veröffentlicht und damit die führenden KI-Unternehmen der USA unter Druck gesetzt, weil chinesische Entwickler nach eigenen Angaben mit deutlich geringeren Investitionssummen und schwächeren Chips auskommen.
Das neue Modell Deepseek-V4 verfüge über „einen ultralangen Kontext von einer Million Wörtern“, erklärte das Unternehmen in chinesischen Online-Diensten. Mit seiner Kontextlänge, die bestimmt, wie viele Eingaben ein KI-Modell verarbeiten kann, erreiche der Chatbot eine führende Position mit Blick auf „Weltwissen und Schlussfolgerungsleistung“.
Der neue Chatbot erscheint dem Unternehmen zufolge in zwei Versionen: Deepseek-V4-Pro und Deepseek-V4-Flash. Letztere stelle „eine effizientere und wirtschaftlichere Wahl“ dar, da sie über weniger Parameter verfüge. „In Vergleichspunkten zum Weltwissen liegt Deepseek-V4-Pro deutlich vor anderen Open-Source-Modellen und wird nur geringfügig von dem erstklassigen Closed-Source-Modell Gemini-Pro-3.1“ des US-Konzerns Google übertroffen, hieß es in der Erklärung des Unternehmens weiter.
Vorwürfe, China kopiere US-Technologie
Der Wettbewerb zwischen den USA und China im Bereich KI hat sich seit der ersten Veröffentlichung von Deepseek weiter verstärkt und ist längst politisch. Das Weiße Haus beschuldigte am Donnerstag Akteure aus China, systematisch US-Technologien zu kopieren. „Den USA liegen Beweise dafür vor, dass ausländische Akteure, vor allem aus China, in industriellem Ausmaß Destillationskampagnen betreiben, um amerikanische KI zu stehlen“, erklärte der Wissenschafts- und Technologieberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Kratsios, im Online-Dienst X.
Peking wies die Vorwürfe am Freitag scharf zurück. „Die Vorwürfe der Vereinigten Staaten sind völlig unbegründet“, sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Guo Jiakun. „Sie stellen eine verleumderische Diffamierungskampagne gegen die Erfolge der chinesischen KI-Industrie dar.“ Die US-Seite solle sich „an die Fakten halten, ihre Voreingenommenheit aufgeben und aufhören zu versuchen, China technologisch zu unterdrücken“.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.