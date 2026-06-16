Statt Trafiken werden jetzt die Alten überfallen

Im Alter von 87 Jahren musste eine Salzburgerin am Wochenende einen Albtraum durchleben: Räuber hatten die Frau am Samstag bei ihrem Wohnhaus im Salzburger Stadtteil Taxham überfallen. Was genau passiert ist, konnte die Polizei noch nicht sagen – mit Verweis auf die ausständige Einvernahme der Seniorin, da sie sich noch im Spital befand. Die Seniorin dürfte von Samstag auf Sonntag verletzt im Vorraum ihres Wohnhauses verbracht haben. Hilfe rufen war ihr nicht möglich. Bekannte hatten die 87-Jährige gefunden, nachdem sie nicht zu einem Treffen gekommen war.