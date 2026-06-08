Chinas Techbranche pumpt Milliarden in DeepSeek-KI

Größte Finanzierungsrunde in Chinas Wirtschaftsgeschichte

Die geplante Finanzierungsrunde von DeepSeek ist eine der größten der chinesischen Wirtschaftsgeschichte. Im Vergleich zu OpenAI und Anthropic ist sie jedoch gering. Diese beiden US-Startups haben in den vergangenen Monaten 122 beziehungsweise 65 Milliarden Dollar eingesammelt. Grund für die Diskrepanz seien vor allem die US-Beschränkungen für Hochtechnologie-Exporte in die Volksrepublik, erläuterte Alfredo Montufar-Helu, China-Chef der Beratungsfirma Ankura. „DeepSeek hat keinen Zugang zu hochmodernen amerikanischen Prozessoren. Da sie diese Hardware nicht kaufen können, gibt es keinen Grund, mit den IT-Budgets ihrer US-Konkurrenten mithalten zu müssen.“