Allergien können zu jeder Zeit wieder verschwinden

So trat neue Sensibilisierung innerhalb des Beobachtungszeitraums vor allem bei Probanden unter 18 Jahren auf. Hingegen verschwand diese Voraussetzung für allergische Symptome am ehesten in der Altersgruppe der über 60-Jährigen. Dazwischen kam es häufiger zu einer wechselnden immunologischen Situation. Eine stabile Sensibilisierung gegen ein Allergen stand am ehesten in Verbindung mit einer Vorbelastung schon bei den Eltern. Fluktuierende Befunde waren beispielsweise häufiger bei Adipositas (über 40-Jährige) und nach Umweltbelastungen.