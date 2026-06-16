Touristin verstreut Asche im Markusbecken

„Zigarettenstummel schlimmer“

In sozialen Netzwerken erfährt die Frau viel Zuspruch, Kritik liest man kaum. „Die Menschen sollten das Recht haben, ihre Asche dort verstreuen zu lassen, wo sie wollen“, schreibt eine Userin. Ein anderer schreibt: „Asche verschmutzt nichts, sie wird zu Dünger und kann überall verstreut werden. Außerdem möchte ich sagen: Bei all den echten Umweltproblemen ist das wohl egal ...“.