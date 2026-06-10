Aktivurlaube im Hotel GROSSARLER HOF gewinnen

Das Großarltal ist bekannt für seine Vielzahl an bewirtschafteten Hütten. Das „Tal der Almen“ wird es deshalb auch genannt. Denn nirgends sonst in Österreich gibt es so viele Hütten in einem Tal wie hier im Wanderdorf Großarl und Bergsteigerdorf® Hüttschlag. Und da, wo die frische Jause herkommt, da schmeckt sie bekanntlich am allerbesten. Direkt am Berg. Umgeben von 400 km bestens markierten Wanderwegen und 160 km ausgeschilderten Mountainbikestrecken, von glasklaren Bergseen, tosenden Wasserfällen, blühenden Almwiesen und aussichtsreichen Gipfeln im Nationalpark Hohe Tauern.