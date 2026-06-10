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Zur Fußball-WM

Aktivurlaube im Hotel GROSSARLER HOF gewinnen

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10.06.2026 06:00
(Bild: Grossarler Hof)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Fußball-WM in Nordamerika steht vor der Tür und Österreich ist nach Jahren endlich wieder dabei. Mit dem WM-Newsletter der „Krone“ werden Sie auf dem Laufenden gehalten über alles, was bei der FIFA-Fußball-WM passiert und wie sich unsere ÖFB-Mannschaft schlägt. Anlässlich dieses Großereignisses verlost die „Krone“ vier Aktivurlaube (2 Nächte) für je zwei Personen inkl. Halbpension im Small Luxury Hotel GROSSARLER HOF****S  im Großaltal. 

Das Großarltal ist bekannt für seine Vielzahl an bewirtschafteten Hütten. Das „Tal der Almen“ wird es deshalb auch genannt. Denn nirgends sonst in Österreich gibt es so viele Hütten in einem Tal wie hier im Wanderdorf Großarl und Bergsteigerdorf® Hüttschlag. Und da, wo die frische Jause herkommt, da schmeckt sie bekanntlich am allerbesten. Direkt am Berg. Umgeben von 400 km bestens markierten Wanderwegen und 160 km ausgeschilderten Mountainbikestrecken, von glasklaren Bergseen, tosenden Wasserfällen, blühenden Almwiesen und aussichtsreichen Gipfeln im Nationalpark Hohe Tauern.

(Bild: TVB Grossarltal)

Dazu locken die Bergbahnen mit Sommerbetrieb und zahlreiche Freizeiteinrichtungen für die ganze Familie wie Bike-Trails, Mountaincart, Klettersteige, Erlebnisschwimmbad und Rucki-Zucki´s Gaudi-Alm - Salzburgs größter Almspielplatz.

Erkunden Sie die Schönheit der Region
Nach einem aktiven Tag im Großarltal genießen Sie gelebte Gastfreundschaft im Small Luxury Hotel GROSSARLER HOF ****S. Das exklusive Hotel verbindet alpinen Charme mit stilvollem Luxus und herzlicher Gastlichkeit. Direkt an der Talstation der Panoramabahn gelegen, ist der Grossarler Hof der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen, Bike-Touren und Naturerlebnisse im „Tal der Almen“. Nach einem aktiven Tag in den Bergen lädt das Erlenreich Relax & SPA mit Indoor- und Outdoor-Whirlpool, Saunen und wohltuenden Anwendungen zum Entspannen und Krafttanken ein.

(Bild: Grossarler Hof)

Kulinarisch erwartet Gäste regionale Gourmetküche auf höchstem Niveau – von traditionellen Salzburger Spezialitäten bis hin zu kreativen Genussmenüs, begleitet von edlen Tropfen aus dem hauseigenen Weinkeller. Die stilvollen Zimmer und Suiten vereinen natürliche Materialien, modernes Design und höchsten Komfort zu einer Atmosphäre voller Ruhe und Geborgenheit.

(Bild: Lorenz Masser)
(Bild: Lorenz Masser)
(Bild: Lorenz Masser)

Ob aktiver Sommerurlaub, romantische Auszeit oder entspannte Genussmomente – im Small Luxury Hotel GROSSARLER HOF****S erleben Gäste die perfekte Verbindung aus Natur, Erholung und exklusivem alpinem Lebensgefühl.

Newsletter abonnieren und gewinnen
Anlässlich des Fußball-Mega Events in Nordamerika verlost die „Krone“ unter allen Teilnehmern vier Aktivurlaube (2 Nächte) für je 2 Personen inkl. Halbpension im Small Luxury Hotel GROSSARLER HOF****S im Großarltal. Füllen Sie einfach das unten stehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 19. Juli aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.

Sie wollen Ihre Gewinnchance auf einen der Aktivurlaube erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Krone“-WM-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen finden Sie hier

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