Schonend operieren mit neuem Roboter in Zwettl

Einsatz bei Knieprothesen

Zum Einsatz kommt die Innovation vor allem bei der Implantation von Knieprothesen. Für die Patienten bedeute das weniger Schmerzen und mehr Beweglichkeit im Kniegelenk. Die Technologie analysiere die Anatomie der Betroffenen und unterstütze Ärzte dabei, die Prothese möglichst exakt zu positionieren. Auch das umliegende Gewebe könne durch die präzise Arbeitsweise besser geschont werden, heißt es.