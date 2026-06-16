Mit einem Schulbus Auslage von Juwelier gerammt

Noch ist nicht ganz klar, was genau passiert war. In den frühen Morgenstunden stand in Vorchdorf ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Unbekannte Täter sind offensichtlich mit einem Kleinbus – einem Schulbus – in die Auslage eines Juweliergeschäfts gefahren und ergriffen dann mit dem Fahrzeug die Flucht. Diese endete dann in einer Sackgasse.