Mit einem Schulbus Auslage von Juwelier gerammt

Wilde Szenen spielten sich in der Nacht in Vorchdorf (OÖ). Bisher noch unbekannte Täter rammten mit einem Schulbus die Auslage eines Juwelier- und Uhrmachergeschäfts. Das Auto wurde später gefunden. Die Polizei ermittelt.
Noch ist nicht ganz klar, was genau passiert war. In den frühen Morgenstunden stand in Vorchdorf ein großes Polizeiaufgebot im Einsatz. Unbekannte Täter sind offensichtlich mit einem Kleinbus – einem Schulbus – in die Auslage eines Juweliergeschäfts gefahren und ergriffen dann mit dem Fahrzeug die Flucht. Diese endete dann in einer Sackgasse.
Die Polizei ermittelt
Der Schaden an dem Geschäft ist enorm, die Auslage ist völlig zerstört. Das Geschäft musste von der Feuerwehr gesichert und teilweise demontiert werden. Die Polizei ermittelt.
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