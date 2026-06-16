Bauer stürzt bei Mäharbeiten mit Traktor ab – tot!

Tragisches Unglück am Montag in Tirol! Ein 43-jähriger Landwirt kam bei Mäharbeiten mit seinem Traktor in Gries am Brenner von einem steilen Hang ab. Das Fahrzeug rutschte rund 90 Meter in einen Wald ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.
Der Einheimische war am Montagnachmittag in Gries am Brenner mit Mäharbeiten beschäftigt. „Bisherigen Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei rund 90 Meter in den darunter befindlichen Wald abgerutscht und dort frontal gegen einen Baum gestoßen sein“, heißt es seitens der Polizei.
Tiroler starb noch an der Unfallstelle
Der Lenker erlitt bei dem Aufprall schwerste Verletzungen. Trotz eines rasch eingeleiteten Großeinsatzes der Rettungskräfte konnte dem 43-Jährigen nicht mehr geholfen werden. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Gries am Brenner und Steinach am Brenner, die Bergrettung Gries am Brenner, ein Team des Roten Kreuzes Tirol sowie ein Notarzthubschrauber. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.