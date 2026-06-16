Bauer stürzt bei Mäharbeiten mit Traktor ab – tot!

Tragisches Unglück am Montag in Tirol! Ein 43-jähriger Landwirt kam bei Mäharbeiten mit seinem Traktor in Gries am Brenner von einem steilen Hang ab. Das Fahrzeug rutschte rund 90 Meter in einen Wald ab und prallte frontal gegen einen Baum. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.