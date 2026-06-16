Erfolg in Vietnam
Illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen
In Vietnam hat die Polizei ein illegales Katzenfleisch-Netzwerk zerschlagen: Mehr als 400 gestohlene Katzen wurden befreit. Auch tote und tiefgefrorene Tiere wurden sichergestellt.
Mehr als 40 der Tiere seien nach dem Einsatz bereits wieder an ihre Besitzer zurückgegeben worden, erklärte die Tierschutzorganisation Humane World for Animals am Dienstag. Neben den gut 400 lebenden Tieren seien auch 80 tote und tiefgefrorene Katzen sichergestellt worden.
Laut dem offiziellen Mitteilungsblatt der Polizei von Ho-Chi-Minh-Stadt wurden bei dem Einsatz neun Verdächtige festgenommen. Die Beamten kamen der Bande nach zahlreichen Meldungen über gestohlene und verschwundene Katzen in der Stadt auch die Schliche.
Katzen und Hunde auf der Speisekarte
In Vietnam ist der Konsum von Hunde- und Katzenfleisch legal, in vielen Restaurants stehen entsprechende Gerichte auf der Speisekarte. Anbieter von Katzen- oder Hundefleisch müssen jedoch Herkunftsnachweise vorlegen.
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