Die 99ers binden weitere Stützen des Meister-Teams

WM-Erfahrung als Bonus

Harnisch band sich dagegen gleich länger an das Team. Sportdirektor Philipp Pinter dazu: „Ich bin sehr happy, dass Tim weitere zwei Jahre in Graz bleiben wird. Er hat heuer bereits einen sehr großen Sprung gemacht, vor allem physisch hat er sein Spiel auf das nächste Level gebracht. Spielerisch denke ich, dass er gerade erst bei seiner ersten WM gezeigt hat, wieviel Potential in ihm steckt.