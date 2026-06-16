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Grazer Kaderplanung

Die 99ers binden weitere Stützen des Meister-Teams

Steiermark
16.06.2026 10:25
Nico Brunner (li.) mit dem nach Finnland abgewanderten Lukas Haudum (re.)
Nico Brunner (li.) mit dem nach Finnland abgewanderten Lukas Haudum (re.)(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der österreichische Eishockey-Champion bastelt eifrig am nächsten Meister-Puzzle. Dabei haben die 99ers nun zwei weitere wichtige Teile zusammengefügt und Spieler aus der erfolgreichen letzten Saison an Graz gebunden.

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Der Eishockey-Meister macht in der Off-Season weiter Nägel mit Köpfen und verkündete am Dienstag die Vertragsverlängerung mit zwei Spielern: Flügelstürmer Tim Harnisch (25) und Verteidiger Nico Brunner (33). Letzterem war einige Zeit eine Wechselabsicht nach Villach nachgesagt worden, doch zuletzt hatten sich die Anzeichen auf einen Verbleib bereits verdichtet. Nun unterschreibt Brunner für ein weiteres Jahr bei den 99ers.

Zitat Icon

„Wir hatten vergangene Saison eine richtig coole Truppe, daher freue ich mich riesig.“

Nico Brunner

„Ich fühle mich sehr wohl in Graz und in der Mannschaft. Wir hatten vergangene Saison eine richtig coole Truppe, daher freue ich mich riesig, weiterhin in Graz und vor den großartigen Fans im Bunker zu spielen. Let‘s go!“, wurde der Verteidiger in einer Aussendung des Klubs zitiert.

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WM-Erfahrung als Bonus
Harnisch band sich dagegen gleich länger an das Team. Sportdirektor Philipp Pinter dazu: „Ich bin sehr happy, dass Tim weitere zwei Jahre in Graz bleiben wird. Er hat heuer bereits einen sehr großen Sprung gemacht, vor allem physisch hat er sein Spiel auf das nächste Level gebracht. Spielerisch denke ich, dass er gerade erst bei seiner ersten WM gezeigt hat, wieviel Potential in ihm steckt.

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