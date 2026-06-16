Europa sitzt nicht am Tisch

Auch bei den längst überfälligen, sich sich nun langsam abzeichnenden Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland werden dabei – soweit Trump noch interessiert daran ist – jedenfalls die US-Amerikaner mitreden, die Europäer hingegen allenfalls am Rande. Weder konnten sich Deutsche, Franzosen und zusätzlich die Briten bislang auf so etwas wie einen europäischen Friedensplan einigen, noch waren sie im Stande, eine geeignete Persönlichkeit als EU-Chefverhandler mit dem Kreml zu benennen. Und deshalb sitzt Europa vorläufig nicht mit am Tisch.