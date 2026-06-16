Kiew feuert 60 Drohnen auf Putins geliebtes Moskau

Um fünf Uhr Früh rissen laute Knalle die Menschen aus dem Schlaf. Dutzende Drohnen hatten die Metropole zu ihrem Ziel auserkoren. Es war ein derart heftiger Angriff, dass alle vier Airports der Stadt ihren Betrieb einstellen mussten. Ein Umstand, der für die Russen bereits als das neue „Normal“ gilt: In der Ferienzeit erleben sie inzwischen fast täglich zahlreiche Flugausfälle und Verspätungen.