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Das Geheimnis hinter Prinzessin Kates Luxus-Look

Royals
16.06.2026 09:51
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Alle Augen blickten am Montag auf die britischen Royals, die in ihren schweren, traditionellen Samtroben zur St. George’s Kapelle schritten. König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) führten die prachtvolle Prozession an. Doch das Tuschel-Thema des Tages war Kates buttergelber Traum von einem Mantelkleid!

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Wer genau hinsah, merkte schnell: Dieser Look funkelt anders und ist nirgends zu kaufen! Wie das Magazin „Tatler“ enthüllte, steckte hinter dem maßgeschneiderten Designer-Stück von Patrick McDowell monatelange Geheimarbeit.

Eigener Brokat nur für Kate
Der edle Brokat-Stoff wurde eigens und exklusiv nur für die Prinzessin in einer traditionsreichen Seidenweberei (Stephen Walters & Sons) in der englischen Grafschaft Suffolk gewoben!

Modischer Auftritt im Zeichen der Tradition: Prinz William und Prinzessin Kate verlassen die St. ...
Modischer Auftritt im Zeichen der Tradition: Prinz William und Prinzessin Kate verlassen die St. George’s Kapelle nach dem feierlichen Hosenbandorden-Gottesdienst in Windsor.(Bild: AFP/JORDAN PETTITT)
Stilvolles Duo in Windsor: Prinzessin Kate und Herzogin Sophie verlassen die St. George’s ...
Stilvolles Duo in Windsor: Prinzessin Kate und Herzogin Sophie verlassen die St. George’s Kapelle nach dem traditionsreichen Gottesdienst des Hosenbandordens.(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Ein modischer Ritterschlag! Kate gilt seit Jahren als größte Unterstützerin der heimischen Textilindustrie – jetzt dankten ihr die Weber mit diesem royalen Unikat, das im englischen Sommerlicht magisch schimmerte.

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Romantische Liebes-Botschaft an ihren William
Doch Kate setzte dem Glamour-Auftritt noch die Krone auf! Zu dem maßgewebten Brokat-Traum und dem eleganten Hut kombinierte sie besonderen Schmuck: Sie trug ihre Hochzeits-Ohrringe von 2011!

+8
Fotos

Die funkelnden Diamant-Ohrhänger von Robinson Pelham, die kleine Eicheln zeigen und damals ein Geschenk ihrer Eltern zur Hochzeit mit Prinz William (43) waren. Eine rührende Liebes-Erklärung an ihren Ehemann und ein Zeichen für ihre unerschütterliche Liebe nach all den schweren Monaten.

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