Selenskyj bei den G7: Friedensgespräche im Fokus

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag vorsichtig optimistisch mit Blick auf Verhandlungen über eine Friedenslösung gezeigt. „Erstmals kann sich hier langsam ein Fenster für die Diplomatie öffnen“, sagte er vor seinem Abflug zum G7-Gipfel. Denn die Dynamik in dem Konflikt habe sich „deutlich zugunsten der Ukraine verändert“. Kiew sei heute auch dank deutscher und europäischer Unterstützung „in einer neuen Position der Stärke“. Russland könne „militärisch nicht gewinnen. Zudem ist seine Wirtschaft angeschlagen.“