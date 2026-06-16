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Gipfel in Frankreich

Selenskyj bei den G7: Friedensgespräche im Fokus

Außenpolitik
16.06.2026 10:22
Macron empfing Selenskyj in Evian-les-Bains.
Macron empfing Selenskyj in Evian-les-Bains.(Bild: EPA/YOAN VALAT / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist beim G7-Gipfel im französischen Evian eingetroffen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron empfing Selenskyj am Dienstagmorgen vor der ersten Sitzung zur Ukraine. Im Zentrum dürften Gespräche über mögliche Friedensverhandlungen mit Russland stehen.

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Vermittlungsversuche im seit mehr als vier Jahre dauernden Ukraine-Krieg sind bisher gescheitert. Russland hat bisher kein Interesse an Verhandlungen gezeigt und setzt seine Angriffe auf die Ukraine mit unverminderter Härte fort. In der Nacht auf Montag war die zum Weltkulturerbe zählende Kathedrale im Bereich des berühmten Höhlenklosters nach einem russischen Angriff in Brand geraten. Selenskyj machte „gezielte“ russische Drohnenangriffe dafür verantwortlich.

„Vielleicht können wir etwas machen“
Vor dem Gipfeltreffen hatte US-Präsident Donald Trump getrennte Telefonate mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin und Selenskyj geführt. Der US-Präsident bezeichnete die Gespräche als „sehr gut“: „Vielleicht können wir etwas machen“, sagte Trump am Montag in Evian, ohne Details zu nennen. „Sie sind beide offen dafür.“

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Selenskyj will direktes Treffen mit Putin
Selenskyj sagte am Montag nach einem Telefonat mit Trump, er habe diesem ein persönliches Treffen mit Putin vorgeschlagen. Dieses könne „in einem Format“ stattfinden, „das es Putin deutlich schwerer machen würde, abzulehnen“.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hatte sich am Montag vorsichtig optimistisch mit Blick auf Verhandlungen über eine Friedenslösung gezeigt. „Erstmals kann sich hier langsam ein Fenster für die Diplomatie öffnen“, sagte er vor seinem Abflug zum G7-Gipfel. Denn die Dynamik in dem Konflikt habe sich „deutlich zugunsten der Ukraine verändert“. Kiew sei heute auch dank deutscher und europäischer Unterstützung „in einer neuen Position der Stärke“. Russland könne „militärisch nicht gewinnen. Zudem ist seine Wirtschaft angeschlagen.“

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