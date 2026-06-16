Seekabel ramponiert: Russischer Kapitän angeklagt

Hybride Kriegsführung

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine vor mehr als vier Jahren sind in der Ostsee immer wieder wichtige Telekommunikations- und Stromkabel beschädigt worden. Fachleute gehen davon aus, dass es sich um einen Teil von Russlands hybrider Kriegsführung gegen den Westen handelt, bei der verschiedenste Mittel – etwa Sabotage an kritischer Infrastruktur – eingesetzt werden, um die Grenze zwischen Krieg und Frieden zu verwischen.