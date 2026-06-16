Franz Josef Baur mit Kunst, die in Bewegung gerät

Mut zur Veränderung

Franz Josef Baur selbst versteht „Liquid Presence“ auch als Kommentar auf eine Zeit, in der vieles im Wandel ist. „Wir haben nicht immer eine feste Form“, sagt der Künstler. „Wir dürfen uns verändern, bewegen und neu entdecken.“

Mit Rebecca Horner habe er genau diese Idee verkörpern wollen. Sie trage die Arbeit nicht nur, sagt Baur – sie mache sie lebendig. Entstanden ist dadurch ein leises, poetisches und zugleich kraftvolles Projekt, das zeigt: Die schönsten Dinge entstehen oft dann, wenn Menschen den Mut haben, sich zu bewegen und ihrem eigenen Impuls zu folgen.