Österreicher sind 21 Jahre ihres Lebens online

Menschen in Österreich werden am Ende im Durchschnitt 21 Jahre, sieben Monate und 27 Tage ihres Lebens mit dem Internet verbunden gewesen sein. Das legt eine repräsentative Umfrage nahe. Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 82 Jahren verbringt man so zumindest rechnerisch mehr als ein Viertel des Lebens online.
Laut der Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN tummeln sich die Österreicherinnen und Österreicher derzeit im Schnitt 44 Stunden und sieben Minuten pro Woche im Netz und sind dabei stark auf Unterhaltung ausgerichtet: Das Ansehen von Serien und Filmen dominiert mit vier Stunden und 28 Minuten wöchentlich, vor Musikhören mit drei Stunden und 56 Minuten sowie Scrollen in sozialen Medien mit drei Stunden und 31 Minuten. Das Anschauen von Online-Videos kommt auf drei Stunden und 29 Minuten pro Woche.
45 Minuten pro Woche mit dem Chatbot
Jede Woche werden zudem durchschnittlich bereits 45 Minuten dafür verwendet, „mit KI-Chatbots zu plaudern“, so das Unternehmen. 13 Prozent betrachten laut den Daten Künstliche Intelligenz als unverzichtbaren Teil ihres Alltags. 16 Prozent glauben, dass sie ihr Online-Leben verbessert hat. 19 Prozent gaben an, dass sie sich keinen ganzen Tag ohne Internet vorstellen können. 27 Prozent sind in sozialen Medien unterwegs, während sie Serien oder Filme schauen.
„Bemerkenswert offen“, so die Cyber-Security-Firma, wird nach wie vor mit sensibelsten personenbezogenen Daten umgegangen. Die Befragung ergab, dass 70 Prozent ihren vollständigen Namen online preisgegeben haben, 69 Prozent ihr Geburtsdatum und 54 Prozent ihre vollständige Wohnadresse auf verschiedenen Plattformen angegeben haben. 36 Prozent haben ihren Beziehungsstatus veröffentlicht.
Sichere Passwörter reichen nicht mehr
„Um unsere Daten und in weiterer Folge uns selbst zu schützen, reicht es nicht mehr aus, nur sichere Passwörter zu erstellen. Es bedeutet auch, zu verstehen, wie unsere Daten von den KI-Systemen, mit denen wir täglich interagieren, erfasst, genutzt und verarbeitet werden“, sagte Marijus Briedis, CTO bei NordVPN.
Wesentliche Sicherheitsmaßnahmen seien: auf Datenlecks und Identitätsdiebstahl achten, vertrauenswürdige Sicherheitssoftware verwenden, Links, E-Mails und unaufgeforderte Nachrichten prüfen, keine sensiblen persönlichen oder finanziellen Daten an KI-Tools und Online-Plattformen weitergeben, Antivirenprogramme der neuesten Generation nützen, wachsam gegenüber neuen Phishing-Methoden sein und vertrauliche Gespräche schützen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.