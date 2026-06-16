Österreicher sind 21 Jahre ihres Lebens online

Laut der Umfrage des Cybersicherheitsunternehmens NordVPN tummeln sich die Österreicherinnen und Österreicher derzeit im Schnitt 44 Stunden und sieben Minuten pro Woche im Netz und sind dabei stark auf Unterhaltung ausgerichtet: Das Ansehen von Serien und Filmen dominiert mit vier Stunden und 28 Minuten wöchentlich, vor Musikhören mit drei Stunden und 56 Minuten sowie Scrollen in sozialen Medien mit drei Stunden und 31 Minuten. Das Anschauen von Online-Videos kommt auf drei Stunden und 29 Minuten pro Woche.