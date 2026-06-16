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Supertanker darunter

Iranische Schiffe passierten US-Blockade ungestört

Ausland
16.06.2026 10:27
Schiffe in der Straße von Hormuz (Archivbild)
Schiffe in der Straße von Hormuz (Archivbild)(Bild: AP/Amirhosein Khorgooi)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran, die auch die Öffnung der Straße von Hormuz beinhaltet, haben die ersten iranischen Schiffe das von der US-Seeblockade betroffene Gebiet im Golf von Oman durchquert.

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Mindestens drei Öltanker und zwei Frachtschiffe hätten die Zone am Montagabend ohne Zwischenfälle passiert, berichtete unter anderem der iranische Sender Press TV unter Berufung auf gut informierte Kreise.

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Auch der Dienst TankerTrackers, der Schiffsbewegungen beobachtet, berichtete auf der Plattform X, ein mit zwei Millionen Barrel iranischem Rohöl beladener Supertanker habe die Blockadelinie der US-Marine durchbrochen. Weitere Tanker befänden sich nahe der Linie oder nicht mehr in iranischen Häfen.

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