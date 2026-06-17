Doppeltes Glück! Das gab‘s zuletzt 1978 in Cordoba

Ein Treffer von Jordaniens Yazan Al Arab ins eigene Tor bescherte dem ÖFB-Team am Dienstag (Ortszeit) in Santa Clara die 2:1-Führung beschert. Österreich profitierte damit erstmals seit der WM 1978 von einem Eigentor in einem WM-Spiel – damals erzielte der Deutsche Hans-Hubert Vogts das Eigentor zum 1:1 beim 3:2-Sieg Österreichs gegen Deutschland in Cordoba.