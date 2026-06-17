Doppeltes Glück! Das gab‘s zuletzt 1978 in Cordoba

Traumauftakt in die WM 2026! Beim 3:1 gegen Jordanien gab's gleich zwei Parallelen zum Wunder von Cordoba.
Ein Treffer von Jordaniens Yazan Al Arab ins eigene Tor bescherte dem ÖFB-Team am Dienstag (Ortszeit) in Santa Clara die 2:1-Führung beschert. Österreich profitierte damit erstmals seit der WM 1978 von einem Eigentor in einem WM-Spiel – damals erzielte der Deutsche Hans-Hubert Vogts das Eigentor zum 1:1 beim 3:2-Sieg Österreichs gegen Deutschland in Cordoba.
Insgesamt war es das dritte WM-Eigentor, das für rot-weiß-roten Jubel sorgte – vor heute und der WM 1978 passierte dies Luis Cruz aus Uruguay bei der WM 1954.
Schon jetzt so viele Tore wie 1998
Und: Österreich traf erstmals seit dem Cordoba-Wunder in einem WM-Spiel dreimal und erzielte dadurch bei dieser WM bereits so viele Tore wie bei der zuvor letzten WM-Teilnahme 1998 (je 3).
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