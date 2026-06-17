Bezos: KI könnte zu Arbeitskräftemangel führen

Umweltschädliche Industrien ins All

Neben KI sprach der viertreichste Mensch der Welt, dessen Vermögen auf rund 250 Milliarden Dollar geschätzt wird und der sich auch im Bereich der KI engagiert, über seine Raumfahrtpläne. Ein Ziel der Erkundung des Alls sei es, umweltschädliche Industrien von der Erde wegzubewegen, sagte der Gründer des Raumfahrtunternehmens Blue Origin. Wenn die Raumfahrt zuverlässig und kostengünstig genug werde, könne die Erde in ihren Zustand vor der Industriellen Revolution zurückversetzt werden, so Bezos.