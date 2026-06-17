WM-Fieber, Rangnick-Verlängerung & Italien-WM ‘90

Diese Woche begrüßen wir mit Peter Artner einen echten WM-Helden des österreichischen Fußballs. Der ehemalige Teamspieler stand 1990 bei der Weltmeisterschaft in Italien im ÖFB-Kader und war Teil jener Generation, die den (bis heute) letzten österreichischen WM-Sieg feiern konnte. Gemeinsam reisen wir zurück in eine andere Fußballzeit und hören die besten Geschichten, Schmankerl und Kabinen-Anekdoten aus seiner aktiven Karriere.