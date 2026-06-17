Tragischer Badeunfall
Frauen an Strand von Monsterwelle weggespült
Eine gemütlichr Badetag endete für zwei Studentinnen tödlich. Harshita Nair (21) und Mahial Sran (20) kamen an der kalifornischen Küste in Santa Cruz ums Leben, nachdem sie im Schlaf von einer plötzlich auftretenden Riesenwelle erfasst und ins Meer gerissen wurden.
Nach Angaben der Behörden hielten sich die beiden an einem besonders gefährlichen Küstenabschnitt am Panther Beach auf und dürften eingeschlafen sein, als das Wasser überraschend anstieg.
Im Spital verstorben
Nach einem Notruf eilten mehrere Rettungsschwimmer ins Wasser. Harshita N. konnte nur noch leblos geborgen werden. Mahial S. wurde zunächst in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenige Tage später ihren Verletzungen.
Familien unter Schock
Der Vater von Harshita Nair gabe gegenüber „People“ an, er wisse nicht, was genau passiert sei, und stehe „noch immer unter Schock“. In einem Nachruf wurde Nair als lebensfrohe junge Frau beschrieben, die Energie, Wärme und Freude ausgestrahlt habe.
„Sneaker-Welle“ vermutet
Experten vermuten, dass eine sogenannte „Sneaker-Welle“ die Tragödie ausgelöst hat. Dabei handelt es sich um einzelne, schwer vorhersehbare Wellen, die deutlich weiter auf den Strand rollen als gewöhnlich und Menschen überraschen können.
Nair und Sran stammten aus Fremont in der Bay Area und hatten 2023 gemeinsam die Washington High School abgeschlossen. Nair studierte Rechtswissenschaften an der University of California in Berkeley, Sran studierte Public Health an der San Jose State University.
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