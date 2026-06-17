Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tragischer Badeunfall

Frauen an Strand von Monsterwelle weggespült

Ausland
17.06.2026 13:43
Rettungskräfte zogen beide Frauen aus dem Wasser – eine nahe Panther Beach, die andere beim ...
Rettungskräfte zogen beide Frauen aus dem Wasser – eine nahe Panther Beach, die andere beim etwas nördlich gelegenen Yellow Bank Beach.(Bild: Ian Philip Miller, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine gemütlichr Badetag endete für zwei Studentinnen tödlich. Harshita Nair (21) und Mahial Sran (20) kamen an der kalifornischen Küste in Santa Cruz ums Leben, nachdem sie im Schlaf von einer plötzlich auftretenden Riesenwelle erfasst und ins Meer gerissen wurden.

0 Kommentare

Nach Angaben der Behörden hielten sich die beiden an einem besonders gefährlichen Küstenabschnitt am Panther Beach auf und dürften eingeschlafen sein, als das Wasser überraschend anstieg.

Im Spital verstorben
Nach einem Notruf eilten mehrere Rettungsschwimmer ins Wasser. Harshita N. konnte nur noch leblos geborgen werden. Mahial S. wurde zunächst in kritischem Zustand ins Krankenhaus gebracht, erlag dort jedoch wenige Tage später ihren Verletzungen.

Harshita Nair und Mahial Sra
Harshita Nair und Mahial Sra(Bild: Linkedin; Mahial Sran/Instagram)

Familien unter Schock
Der Vater von Harshita Nair gabe gegenüber „People“ an, er wisse nicht, was genau passiert sei, und stehe „noch immer unter Schock“. In einem Nachruf wurde Nair als lebensfrohe junge Frau beschrieben, die Energie, Wärme und Freude ausgestrahlt habe.

„Sneaker-Welle“ vermutet
Experten vermuten, dass eine sogenannte „Sneaker-Welle“ die Tragödie ausgelöst hat. Dabei handelt es sich um einzelne, schwer vorhersehbare Wellen, die deutlich weiter auf den Strand rollen als gewöhnlich und Menschen überraschen können. 

Lesen Sie auch:
Ob die Neo-Besitzer des Anwesens jemals wieder einen Fuß in ihre neue Bleibe setzen, darf ...
Pures Horrorszenario
Neueigentümer findet drei Leichen in seinem Haus
17.06.2026
Tragödie nach Start
US-Bomber B-52 abgestürzt: Acht Menschen tot
16.06.2026

Nair und Sran stammten aus Fremont in der Bay Area und hatten 2023 gemeinsam die Washington High School abgeschlossen. Nair studierte Rechtswissenschaften an der University of California in Berkeley, Sran studierte Public Health an der San Jose State University.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
17.06.2026 13:43
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf