Komposch bleibt! Hartberg bindet Leistungsträger

Letzten Sommer wurde viel über einen Abgang gemunkelt, heuer wurde schnell Nägel mit Köpfen gemacht: Innenverteidiger Paul Komposch verlängerte seinen Vertrag in Hartberg um zwei weitere Jahre, soll in der Schopp-Elf nach seinem Verletzungs-Comeback wieder eine wichtige Stütze werden.
Der 25-jährige Steirer musste die vergangene Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich in der Sommervorbereitung zugezogen hatte, nahezu komplett aussetzen. In den letzten beiden Meisterschaftsrunden gegen Sturm und Salzburg feierte er jedoch sein erfolgreiches Comeback.
Komposch steht seit Sommer 2023 beim TSV unter Vertrag und absolvierte bislang 75 Pflichtspiele im blau-weißen Trikot, in denen er sich als unverzichtbarer Stammspieler etablierte.
„Mit der Verlängerung von Pauli Komposch bekommt der TSV nicht nur sportliche sondern auch Leadership Qualität. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit“, sagt Cheftrainer Markus Schopp.
Verlängerung hatte oberste Priorität
Auch Obmann Erich Korherr ist glücklich, dass bereits früh Klarheit herrscht: „Paul hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Führungsspieler entwickelt und überzeugt sowohl auf als auch neben dem Platz mit hoher Qualität und großer Persönlichkeit. Deshalb hatte die Verlängerung seines Vertrages für uns oberste Priorität.“
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