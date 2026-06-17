Komposch bleibt! Hartberg bindet Leistungsträger

Verlängerung hatte oberste Priorität

Auch Obmann Erich Korherr ist glücklich, dass bereits früh Klarheit herrscht: „Paul hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wichtigen Führungsspieler entwickelt und überzeugt sowohl auf als auch neben dem Platz mit hoher Qualität und großer Persönlichkeit. Deshalb hatte die Verlängerung seines Vertrages für uns oberste Priorität.“