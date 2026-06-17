Türke (44) versorgte Mädchen jahrelang mit Kokain

Der Angeklagte ist Türke, geschieden, vorbestraft und Vater zweier Kinder, die jetzt 16 und 18 Jahre alt sind – darunter eine Tochter. Dennoch hatte der Mann in den vergangenen drei Jahren regelmäßig Besuch von insgesamt zehn verschiedenen Mädchen, teils im minderjährigen Alter zwischen zwölf und 17 Jahren. Manche kamen sogar wöchentlich zu ihm, um Kokain zu erhalten. Unentgeltlich, wie es in der Anklage hieß. Also, einfach so? Eine Frage, die beim Prozess am Mittwoch im Landesgericht nicht gestellt wurde.