Angst vor Putins Killern: Mord an Exil-Russen

Am Montag wurde der 44-Jährige in der Kleinstadt Biala Podlaska auf einem Parkplatz niedergeschossen. Als er am Boden lag, gab der bisher unbekannte Schütze „aus nächster Nähe zwei weitere Schüsse ab“, wie der Sprecher Marcin Kozak nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP erklärte. Über das Opfer des Anschlags führte er aus: „Er war künstlerisch tätig und äußerte dabei Kritik an den aktuellen Handlungen und Maßnahmen der Behörden der Russischen Föderation.“