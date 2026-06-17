„Sniper-Touristen“: Europarat soll untersuchen

Enthüllungsjournalist wehrt sich gegen Vorwürfe

Der Autor bestritt, dass sein Buch keine handfeste Beweise enthalte und lediglich auf Gerüchten beruhe. „Meine Quellen sind selbst zur Mailänder Staatsanwaltschaft gegangen und haben dort ihre Aussagen bestätigt, die sie zuvor auch mir gegenüber gemacht haben. Sie haben sich dabei persönlich zu ihren Angaben bekannt und Verantwortung für ihre Aussagen übernommen. Aus diesem Grund handelt es sich hier nicht um bloße Gerüchte, sondern um Informationen, die auch gegenüber den zuständigen Jusitzbehörden wiederholt wurden“, so Gavazzeni.