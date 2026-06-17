Aktionäre jubeln: Wiener ATX steigt auf Rekordhoch



Die Liste der größten Gewinner zeigt ein breites Spektrum: Neben Technologie-Werten wie AT&S und Austriacard sind vor allem Banken stark vertreten. Sie gelten aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als wichtige Treiber für den ATX. Aus der Industrie kamen neben der Voestalpine auch die Baukonzerne Porr und Strabag auf satte Zugewinne.