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Erstmals 6500 Punkte!

Aktionäre jubeln: Wiener ATX steigt auf Rekordhoch

Wirtschaft
17.06.2026 14:13
Der ATX bricht derzeit alle Rekorde.
Der ATX bricht derzeit alle Rekorde.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Die Wiener Börse eilt derzeit von einem Rekord zum nächsten: Der ATX hat heute erstmals die symbolträchtige 6500-Punkte-Marke übersprungen. Der österreichische Leitindex setzt damit seinen beeindruckenden Lauf fort, die Anleger jubeln.

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Nach einer fulminanten Rallye in den vergangenen Handelstagen notiert der ATX im Bereich von 6500 Punkten. Erst im Mai hatte der Index die 5900-Punkte-Marke geknackt. Die jüngste Aufwärtsbewegung gilt als einer der bemerkenswertesten Marktabschnitte der jüngeren Wiener Börsengeschichte.

Die größten Gewinner im Überblick
Besonders ein Unternehmen sticht aus der Masse hervor: Der Leiterplattenhersteller AT&S hat sich mit einem atemberaubenden Kursplus von über tausend Prozent in nur einem Jahr an die Spitze der Börsengewinner katapultiert - ein historisches Plus, das Börsengeschichte schreibt.

Weitere Top-Performer sind der Flugzeugkomponentenhersteller FACC mit einem Kursgewinn von rund 160 Prozent, gefolgt vom Stahlkonzern Voestalpine mit über hundert Prozent und der Raiffeisen Bank International, die ihren Kurs ebenfalls mehr als verdoppeln konnte und auf ein Plus von 105 Prozent kommt.

Banken und Industrie als Zugpferde
Ebenfalls stark waren Austriacard mit 84 Prozent, die Bawag und der Baukonzern Porr mit jeweils 57 Prozent, die Erste Group mit 55 Prozent, die Vienna Insurance Group mit 51 Prozent sowie Frequentis mit 50 Prozent Kurszuwachs.

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Die Liste der größten Gewinner zeigt ein breites Spektrum: Neben Technologie-Werten wie AT&S und Austriacard sind vor allem Banken stark vertreten. Sie gelten aufgrund ihrer Marktkapitalisierung als wichtige Treiber für den ATX. Aus der Industrie kamen neben der Voestalpine auch die Baukonzerne Porr und Strabag auf satte Zugewinne.

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