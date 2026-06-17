Weißwurst, Weißbier und ein genialer Weitschuss

Bange Minuten in der Nachspielzeit

Ein aberkanntes Tor, dann doch die 2:1 Führung – und satte zehn Minuten Nachspielzeit. Während sich die Klubdirektoren über die lange Nachspielzeit ärgerten, blickte FPÖ-Landesrat Manfred Vogt etwas sorgenvoll auf den Bildschirm. In der Geschichte des Fußballs gibt es schließlich genügend Beispiele, wie ein sicher geglaubter Sieg doch noch verschenkt wurde. Mit seinem verwandelten Elfmeter sorgte Marko Arnautovic dann aber nicht nur für den Endstand, sondern auch dafür, dass das Bangen im FPÖ-Klub ein vorzeitiges Ende nahm.