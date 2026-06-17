So schnell traf Österreich seit 48 Jahren nicht

1990 und 1998 war Österreich richtig spät dran. Bei beiden Weltmeisterschaften erzielten Polster und Co. alle ihre Tore erst nach dem Wiederbeginn. Auch 1982 gelang lediglich einer von fünf Treffern schon vor der Pause. Damals erzielte Walter Schachner das Goldtor gegen Chile schon in Minute 22. Immer noch nicht ganz so schnell wie Schmids toller Schuss gegen Jordanien.