So schnell traf Österreich seit 48 Jahren nicht

13 seiner letzten 14 WM-Tore hatte Österreich erst nach der Pause erzielt, diesmal ging es ungewöhnlich früh los. Für ein rascheres rot-weiß-rotes Tor als das von Romano Schmid in Minute 21 muss man schon richtig lange, nämlich 48 Jahre, zurückblicken. Und ER schlug damals zu ...
1990 und 1998 war Österreich richtig spät dran. Bei beiden Weltmeisterschaften erzielten Polster und Co. alle ihre Tore erst nach dem Wiederbeginn. Auch 1982 gelang lediglich einer von fünf Treffern schon vor der Pause. Damals erzielte Walter Schachner das Goldtor gegen Chile schon in Minute 22. Immer noch nicht ganz so schnell wie Schmids toller Schuss gegen Jordanien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.