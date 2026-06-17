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Spielte 2. Liga

Ein Oberkärntner stürmt künftig für den WAC!

Fußball National
17.06.2026 14:28
Luca Hassler (re.)
Luca Hassler (re.)(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

Der nächste Transfer beim WAC! Wie die „Krone“ erfuhr, wird ein Oberkärntner künftig für den Bundesligisten stürmen, der somit freilich auch den Österreicher-Topf füllen soll. Transfer von Erik Kojzek soll – wie berichtet – nun bevorstehen. 

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Beim WAC geht es Schlag auf Schlag! So wird sich der Bundesligist in der Offensive mit einem Kärntner verstärken.

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Offensiv variabel
Der aus dem Maltatal stammende Stürmer traf vergangene Saison für Zweitligist Kapfenberg neunmal, scorte fünf Assists, ist offensiv variabel einsetzbar – jetzt signiert der 22-Jährige seinen ersten Erstliga-Vertrag. 

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Ein Jahr in der WAC-Akademie
Hassler selbst kickte ein Jahr in der U15-Akademie des WAC, kommt ablösefrei. 

Leihe mit Kaufoption
Der Wechsel von Stürmer-Talent Erik Kojzek wird – wie „Krone“-Leser bereits wussten – ebenso bald durch sein. Eine Leihe mit Kaufoption zu Partizan Belgrad soll‘s werden!

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