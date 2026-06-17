Ein Oberkärntner stürmt künftig für den WAC!

Der nächste Transfer beim WAC! Wie die „Krone“ erfuhr, wird ein Oberkärntner künftig für den Bundesligisten stürmen, der somit freilich auch den Österreicher-Topf füllen soll. Transfer von Erik Kojzek soll – wie berichtet – nun bevorstehen.
Beim WAC geht es Schlag auf Schlag! So wird sich der Bundesligist in der Offensive mit einem Kärntner verstärken.
Offensiv variabel
Der aus dem Maltatal stammende Stürmer traf vergangene Saison für Zweitligist Kapfenberg neunmal, scorte fünf Assists, ist offensiv variabel einsetzbar – jetzt signiert der 22-Jährige seinen ersten Erstliga-Vertrag.
Ein Jahr in der WAC-Akademie
Hassler selbst kickte ein Jahr in der U15-Akademie des WAC, kommt ablösefrei.
Leihe mit Kaufoption
Der Wechsel von Stürmer-Talent Erik Kojzek wird – wie „Krone“-Leser bereits wussten – ebenso bald durch sein. Eine Leihe mit Kaufoption zu Partizan Belgrad soll‘s werden!
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