Dankbare Quali-Lose für Austria Wien und SK Rapid

Die Wiener Austria und der SK Rapid starten mit machbaren Losen in den Fußball-Europacup, müssen auf ihren genauen Gegner aber noch warten. Wie die Auslosung für die 2. Runde zur Conference League am Mittwoch ergab, bekommt es die Austria mit dem Sieger des Duells zwischen FK Decic Tuzi aus Montenegro und FK Liepaja aus Lettland zu tun.