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Dankbare Quali-Lose für Austria Wien und SK Rapid

Conference League
17.06.2026 14:24
In Nyon fand heute die Auslosung statt.
In Nyon fand heute die Auslosung statt.(Bild: AFP/APA/Sergei GAPON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Wiener Bundesligisten kennen ihre möglichen Gegner auf dem Weg in die Conference League. Der SK Rapid trifft in der zweiten Quali-Runde auf den Sieger der Paarung Penybont gegen Santa Coloma, die Wiener Austria bekommt es mit dem Gewinner des Duells zwischen Decic und Liepaja zu tun.

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Die Wiener Austria und der SK Rapid starten mit machbaren Losen in den Fußball-Europacup, müssen auf ihren genauen Gegner aber noch warten. Wie die Auslosung für die 2. Runde zur Conference League am Mittwoch ergab, bekommt es die Austria mit dem Sieger des Duells zwischen FK Decic Tuzi aus Montenegro und FK Liepaja aus Lettland zu tun.

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Rapid spielt entweder gegen Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra. Als Spieltermine sind der 23. sowie 30. Juli geplant. Für beide Wiener Klubs beginnt die Europacup-Saison auswärts.

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