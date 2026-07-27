Salzburg lässt 1,92-m-Hünen nach Holland ziehen!

„Wünschen ihm alles Gute!“

Sportchef Marcus Mann zu dem Abgang: „Valentin hat sich über die Jahre aus unserem eigenen Nachwuchs heraus gut entwickelt. Jetzt hat er sich entschlossen, einen neuen Karriereschritt zu machen. Darüber freuen wir uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere!