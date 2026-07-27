Salzburg lässt 1,92-m-Hünen nach Holland ziehen!

Der FC Red Bull Salzburg hat den 1,92 Meter großen Mittelfeldspieler Valentin Sulzbacher an den niederländischen Fußball-Erstligisten Excelsior Rotterdam abgegeben!
Der 21-jährige Oberösterreicher hatte es aus der eigenen Akademie zu den Profis geschafft, für die er auch verletzungsbedingt nur acht Pflichtspiel-Einsätze bestritten hat.
Bei Excelsior erhielt Sulzbacher laut Klubangaben von Montag einen Dreijahresvertrag.
„Wünschen ihm alles Gute!“
Sportchef Marcus Mann zu dem Abgang: „Valentin hat sich über die Jahre aus unserem eigenen Nachwuchs heraus gut entwickelt. Jetzt hat er sich entschlossen, einen neuen Karriereschritt zu machen. Darüber freuen wir uns und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere!
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