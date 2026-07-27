Splitter: TikToker stirbt fast an Glasstrohhalm

Seine Mutter bemerkte Glassplitter

Wie der 23-Jährige dem Schweizer Nachrichtenportal „20 Minuten“ erklärte, habe seine Mutter ihm am nächsten Morgen erzählt, dass der Strohhalm kaputt gewesen sei. Er selbst habe sich dabei jedoch nichts weiter gedacht. „Ach Mama, da passiert schon nix“, habe er seine Mutter beruhigt. Dabei ahnte er noch nicht, welche Folgen der Vorfall für ihn haben würde.