Norovirus-Gefahr: Diskonter weitet Rückruf aus

Beim Verzehr der Beeren wäre womöglich mit einer Ansteckung mit dem Norovirus zu rechnen. Bereits vor einigen Tagen rief Jütko Tiefkühlkost eine Beerenmischung zurück. Jetzt hat der Hersteller den Rückruf ausgeweitet. Das Produkt wurde in heimischen Lidl-Filialen verkauft.