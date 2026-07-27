Norovirus-Gefahr: Diskonter weitet Rückruf aus

Beim Verzehr der Beeren wäre womöglich mit einer Ansteckung mit dem Norovirus zu rechnen. Bereits vor einigen Tagen rief Jütko Tiefkühlkost eine Beerenmischung zurück. Jetzt hat der Hersteller den Rückruf ausgeweitet. Das Produkt wurde in heimischen Lidl-Filialen verkauft.
„Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in dem betroffenen Produkt Noroviren enthalten sind“, teilte Lidl Österreich am Wochenende mit. Die Ware kann in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. „Der Kaufpreis wird selbstverständlich erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons“, gab die Supermarkt-Kette bekannt.
Rückruf ausgeweitet
Vom Rückruf betroffen sind Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22.02.2028, 23.02.2028, 02.03.2028, 14.04.2026, 17.04.2028 und 18.04.2028 und den Chargen L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3, L030326Z3, L030326H3, L030326W3, L150426P3, L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3.
Vorsicht bei Schwangeren und Kindern
Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Bei Säuglingen, Kleinkindern, Schwangeren sowie alten und betagten Menschen können die Erkrankungen auch schwer verlaufen.
„Rückruf unbedingt beachten“
Aufgrund der möglichen Gesundheitsgefahr sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das Produkt nicht konsumieren, empfahl Lidl Österreich. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke „Freshona“ sind von dem Rückruf nicht betroffen.
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