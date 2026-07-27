Heim-Drama: Das ganze Protokoll des Versagens

Zu dem Fenstersprung einer Zwölfjährigen bei der Überstellung in ein neues Heim in Wien kann mit Sicherheit so viel gesagt werden: Das Versagen ist vielschichtig und geht über den Betreuer im Satanisten-Look hinaus. Vorwarnungen hätte es gegeben ... Krone+ zeigt das Protokoll des Versagens.
Eine Zwölfjährige springt in Wien bei einem Heimwechsel aus dem Fenster und überlebt schwer verletzt – bei purer Angst vor Männern wird sie ausgerechnet von einem Hünen im Satanisten-Look abgeholt. Die Aufarbeitung des Falls führt zu folgendem Protokoll des Versagens:
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