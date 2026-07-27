ÖVP-Urgestein verlässt Wiener Wirtschaftsbund

Rauch-Kallat wechselte das Bundesland

Aus dem Wiener Wirtschaftsbund sei sie zwar ausgetreten, dem Wirtschaftsbund an sich bleibe Rauch-Kallat jedoch treu. Am liebsten wäre sie der Bundesleitung direkt beigetreten, da sie „die Arbeit der Präsidentin und Obfrau Martha Schultz und ihrer Generalsekretärin Tanja Graf sehr schätze, aber das ist – anders als in der ÖVP - leider nicht möglich.“ Stattdessen habe die EX-Ministerin eine neue Heimat im Wirtschaftsbund Oberösterreich gefunden.