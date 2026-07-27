Berlin-Attentäter Abdul B.: Spur nach Salzburg

Die Spur der deutschen Ermittlungsbehörden führt nun gar nach Österreich, genauer gesagt nach Salzburg. Laut Deutscher Presseagentur (dpa) soll Abdul B. von Mitte 2023 bis Sommer 2024 mit einer Salzburgerin verheiratet gewesen sein. Der tiefgläubige Attentäter Abdul B. soll bis zu fünfmal pro Tag gebetet haben, das Freitagsgebet soll zur Wochen-Routine gehört haben.