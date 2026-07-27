Neue erschütternde Details zu Dahlmeisers Tod

„Wer da reingeht, setzt sein eigenes Leben aufs Spiel!“

Und nicht nur das, der Leichnam von Dahlmeier verblieb am Berg, so wie es sich Dahlmeier selbst für eine derartige Tragödie gewünscht hatte, aber auch ob des Risikos für ein Rettungsteam. Ein Versuch wurde zwar gestartet, aber wie Alan Rousseau als Mitglied dieser Mission gegenüber ServusTV gestand, hatte man keine Chance. „Wir haben alle Möglichkeiten durchgespielt, wie wir da hinkommen könnten. Uns war allen klar: Wer da reingeht, setzt sein eigenes Leben aufs Spiel. Also hat Thomas Huber (Anm. ein weiterer Helfer) mit der Familie gesprochen – und auch sie kamen zu dem Schluss, dass wir es nicht riskieren sollten.“