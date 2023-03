Was es braucht, um Europas Solarbranche zu retten

Sonnen-, Wind- und Wasserkraft sind ein zentraler Baustein für die europäische Energiewende: Will man unabhängig vom russischen Gas werden, braucht es in den kommenden Jahren gewaltige Investitionen. Anbieter aus Europa befürchten allerdings, im Konkurrenzkampf mit staatlich geförderten US-amerikanischen und chinesischen Herstellern unter die Räder zu kommen - wenn die Politik in der EU nicht entschieden gegensteuert.