Junger Lenker erfasst Bub (4) auf Schutzweg

Das halsbrecherische Überholmanöver eines jungen Pkw-Lenkers hat am Montag in Vorarlberg für einen vierjährigen Buben im Krankenhaus geendet. Nur der Helm des Kindes dürfte Schlimmeres verhindert haben.
Der Vierjährige wurde auf einem Schutzweg in der Gemeinde Lauterach (Bezirk Bregenz) von dem Auto des 17-Jährigen erfasst, obwohl ein anderer Lenker bereits angehalten hatte, um der Mutter und ihren beiden Kindern das sichere Überqueren der Straße zu ermöglichen.
Wartendes Fahrzeug überholt
Der junge Pkw-Lenker, der erst seit einer Woche den Führerschein besitzt, hielt aber nicht an. Stattdessen überholte er das wartende Fahrzeug und erfasste den kleinen Buben, der gerade mit seinem Tretroller den Schutzweg überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bub samt Roller zu Boden geschleudert.
Dank seines Helms blieb ihm wohl noch Schlimmeres erspart. Das Kind erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Seine Mutter, das zweite Kind sowie alle weiteren Beteiligten blieben unverletzt.
Ein beim 17-jährigen Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.
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