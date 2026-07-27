Junger Lenker erfasst Bub (4) auf Schutzweg

Wartendes Fahrzeug überholt

Der junge Pkw-Lenker, der erst seit einer Woche den Führerschein besitzt, hielt aber nicht an. Stattdessen überholte er das wartende Fahrzeug und erfasste den kleinen Buben, der gerade mit seinem Tretroller den Schutzweg überquerte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Bub samt Roller zu Boden geschleudert.